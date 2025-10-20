El Gobernador inaugurará obras en Ituzaingó
El gobernador Gustavo Valdés este martes en horas de la tarde realizará cortes de cinta de diferentes obras en la localidad de Ituzaingó.
A las 17 el mandatario hará entrega de bienes de capital a emprendedores de la zona, luego habilitará el nuevo salón del Centro de Jubilados ubicado en las inmediaciones de Corrientes y Sargento Cabral.
Para concluir la jornada, Valdés inaugurará 2.200 mts de iluminación sobre la Ruta Nacional 12 y Pedro Ferré.
