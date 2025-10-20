20 de octubre de 2025

El Gobernador inaugurará obras en Ituzaingó

ESTE MARTES 21

El Gobernador inaugurará obras en Ituzaingó

El gobernador Gustavo Valdés este martes en horas de la tarde realizará cortes de cinta de diferentes obras en la localidad de Ituzaingó.

A las 17 el mandatario hará entrega de bienes de capital a emprendedores de la zona, luego habilitará el nuevo salón del Centro de Jubilados ubicado en las inmediaciones de Corrientes y Sargento Cabral.

Para concluir la jornada, Valdés inaugurará 2.200 mts de iluminación sobre la Ruta Nacional 12 y Pedro Ferré.

Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)