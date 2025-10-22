22 de octubre de 2025

LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

VIERNES 24/10/2025 
CANCHA SAN LORENZO 
SUB 12 
20:00HS: VILLA FEDULLO VS FLORIDA. 
21:00 HS: PARQUE I VS. ROBINSON 
SUB 15 
22:00 HS: ROBINSON VS. PARQUE INDEPENDENCIA

SÁBADO 25/10/2025 
CANCHA SAN LORENZO 
SUB 12 
09:00 HS: ROBINSON VS VILLA FEDULLO. 
10:00 HS: PARQUE I VS SAN LORENZO. 
11:00 HS AT. LIBERTAD. VS. SAN RAMÓN SUR. 
12:00 HS FLORIDA VS BELGRANO 
RECESO. 
SUB 13. 
16:00 HS: ROBINSON (A ) VS ROBINSON (R ) 
SUB 17 
SEMIFINALES 
17:00 HS: PARQUE INDEPENDENCIA VS. JUVENTUD. 
18:30 HS: PROGRESISTAS VS. SAN LORENZO

INVITA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
AUSPICIA DIRECCION DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES A CARGO DE LA PROFESORA MARTA GALLERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS "JUANCA" ALVAREZ
Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)