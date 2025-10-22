CANCHA SAN LORENZO
SUB 12
20:00HS: VILLA FEDULLO VS FLORIDA.
21:00 HS: PARQUE I VS. ROBINSON
SUB 15
22:00 HS: ROBINSON VS. PARQUE INDEPENDENCIA
SÁBADO 25/10/2025
CANCHA SAN LORENZO
SUB 12
09:00 HS: ROBINSON VS VILLA FEDULLO.
10:00 HS: PARQUE I VS SAN LORENZO.
11:00 HS AT. LIBERTAD. VS. SAN RAMÓN SUR.
12:00 HS FLORIDA VS BELGRANO
RECESO.
SUB 13.
16:00 HS: ROBINSON (A ) VS ROBINSON (R )
SUB 17
SEMIFINALES
17:00 HS: PARQUE INDEPENDENCIA VS. JUVENTUD.
18:30 HS: PROGRESISTAS VS. SAN LORENZO
INVITA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
AUSPICIA DIRECCION DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES A CARGO DE LA PROFESORA MARTA GALLERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS "JUANCA" ALVAREZ
