FALLECIMIENTO

CARLINO, FELIPE NICOLAS q.e.p.d.
Falleció el 04 de Octubre del 2026 a los 13 años de edad.
Sus Padres: CARLINO, NICOLAS, RODRIGUEZ, ROMINA
Sus Hermanos: LAUTARO, PILAR Y MARTINA
Sus Abuelos: CARLINO CARLOS , CENTURION MARTA Y TABORDA GLORIA
Familiares y demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al sepelio de sus restos
el dia 06 de Octubre a las 11:00 horas Sala "A"
Sus restos serán velados a partir de las 21 horas del día 05 Favor que agradecerán.
Casa Mortuoria,Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
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