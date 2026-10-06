Plus Unificado: desde el miércoles 7 comienza el pago de octubre
Desde este miércoles 7 y hasta el miércoles 14 de octubre, los agentes de la Administración Pública Provincial percibirán el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) correspondiente a este mes.
El cronograma arranca el miércoles 7 con los agentes cuyos DNI finalicen en 0 y 1. El jueves 8 será el turno de quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, mientras que el viernes 9 cobrarán los beneficiarios con DNI finalizados en 4 y 5.
Luego del fin de semana largo, el martes 13 percibirán el adicional quienes tengan DNI terminados en 6 y 7.
Este tramo estará disponible desde el sábado 10 a través del homebanking de las cuentas sueldo y de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes.
Finalmente, el miércoles 14 se completará el cronograma con el pago a los agentes cuyos DNI terminen en 8 y 9.
El lunes 12 no habrá pagos debido al feriado nacional.
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