El
Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez del Juzgado Civil, Comercial y Laboral,
Secretaría de la Dra. Naomi Rosa Vallejos de esta ciudad, ubicado en calle
Vicente Mendieta esquina calle Pellegrini, de la ciudad de Monte Caseros,
Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono 03775-427914, cita y emplaza
por el término de TREINTA (30) días a herederos, acreedores y legatarios y a
todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de Don
ORLANDO RAFAEL SAGGINI, M.I. N° 16.163.159, cuyo juicio sucesorio se ha
declarado abierto en autos: “SAGGINI ORLANDO RAFAEL S/ SUCESORIO” Expte. n° MXP
15747/26, así se ha dispuesto por auto N°4589 Monte Caseros, 24 de septiembre
de 2026.-Proveyendo el escrito presentado por la Dra. Romero, Diana.1).-
Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. ORLANDO RAFAEL SAGGINI,
DNI N° 16.163.159 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso,
y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el
juicio sucesorio ab-intestato. 2).- Publíquense los edictos pertinentes,
conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios,
albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el
Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el
lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días,
contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al
proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese. - Fdo. Dr.
ZAMUDIO JULIO OSVALDO Juez Civil, Comercial y Laboral; Abogada-Secretaria NAOMI
ROSA VALLEJOS, Juzgado Civil Com. y Lab.”
8 de octubre de 2026
EDICTO “SAGGINI ORLANDO RAFAEL S/ SUCESORIO” Expte. n° MXP 15747/26
El
Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez del Juzgado Civil, Comercial y Laboral,
Secretaría de la Dra. Naomi Rosa Vallejos de esta ciudad, ubicado en calle
Vicente Mendieta esquina calle Pellegrini, de la ciudad de Monte Caseros,
Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono 03775-427914, cita y emplaza
por el término de TREINTA (30) días a herederos, acreedores y legatarios y a
todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de Don
ORLANDO RAFAEL SAGGINI, M.I. N° 16.163.159, cuyo juicio sucesorio se ha
declarado abierto en autos: “SAGGINI ORLANDO RAFAEL S/ SUCESORIO” Expte. n° MXP
15747/26, así se ha dispuesto por auto N°4589 Monte Caseros, 24 de septiembre
de 2026.-Proveyendo el escrito presentado por la Dra. Romero, Diana.1).-
Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. ORLANDO RAFAEL SAGGINI,
DNI N° 16.163.159 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso,
y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el
juicio sucesorio ab-intestato. 2).- Publíquense los edictos pertinentes,
conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios,
albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el
Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el
lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días,
contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al
proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese. - Fdo. Dr.
ZAMUDIO JULIO OSVALDO Juez Civil, Comercial y Laboral; Abogada-Secretaria NAOMI
ROSA VALLEJOS, Juzgado Civil Com. y Lab.”
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