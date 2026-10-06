Valdés presentó en París la estrategia de Corrientes para industrializar su producción y atraer nuevas inversiones
En el tercer día de la Argentina Week, el gobernador expuso ante empresas e inversores europeos las oportunidades de la provincia y avanzó en gestiones con la Agencia Francesa de Desarrollo para financiar infraestructura energética estratégica.
El gobernador Juan Pablo Valdés desarrolló en París una agenda orientada a mostrar el potencial productivo de Corrientes, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para la provincia. En el tercer día de encuentros de la Argentina Week, participó de un panel junto a otros gobernadores sobre las oportunidades que abre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y presentó ante empresas e inversores europeos el camino que impulsa Corrientes para consolidarse como una provincia industrial.
Durante su exposición en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), Valdés destacó la capacidad productiva de la provincia en sectores como la ganadería, producción bubalina, arroz, forestación y yerba mate, y señaló que el desafío es avanzar en mayor valor agregado para ampliar la llegada de productos correntinos a nuevos mercados.
En ese marco, presentó también inversiones recientes vinculadas a la llegada de la primera planta de CLT y la futura planta de fibra de pino de alta calidad, y los proyectos para desarrollar nuevos puertos que permitan mejorar la conexión entre la producción, la industria y los mercados internacionales. “Cuando nosotros vemos como conectar las empresas al mundo lo principal que pensamos es en desarrollar la infraestructura, la logística que necesitamos por eso desarrollamos puertos”, indicó Valdés en su presentación.
Gestiones por infraestructura energética
Como parte de la agenda en Francia, Valdés mantuvo además una reunión con la directora para Latinoamérica de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Anna Lipchitz, organismo público que financia y acompaña proyectos vinculados al desarrollo sostenible.
El encuentro permitió avanzar en las gestiones para el financiamiento de infraestructura energética estratégica para Corrientes, en particular el proyecto de la línea de cierre de Alta Tensión a lo largo de la RN 118 (entre Saladas, Santa Rosa y Curuzú Laurel); la construcción de dos nuevas estaciones transformadoras en Santa Rosa y Curuzú Laurel; y la ampliación de la estación Bruyne.
El proyecto cuenta con un diseño ejecutivo bajo estándares internacionales. La iniciativa busca fortalecer la infraestructura eléctrica provincial y generar mejores condiciones para el desarrollo productivo, industrial y social.
En ese contexto, la AFD confirmó que una delegación técnica visitará la provincia en noviembre para conocer el proyecto en territorio y evaluar sus características y posibilidades de financiamiento.
Las gestiones forman parte de la agenda propia que el gobernador desarrolla en París, con reuniones con empresas, inversores, organismos y entidades europeas para generar oportunidades concretas de inversión, infraestructura y apertura de mercados para Corrientes.
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