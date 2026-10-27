EDICTO "PONZONI MABEL DEL CARMEN S/ SUCESORIO". MXP 15868/26

El
juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo, Zamudio,
ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros,
Provincia de Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904, en las actuaciones: "PONZONI
MABEL DEL CARMEN S/ SUCESORIO". MXP 15868/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. MABEL DEL CARMEN PONZONI, D.N.I. Nº
12.235.396, para que dentro del plazo de treinta
(30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto
con el título que invocan, en la causa: "PONZONI
MABEL DEL CARMEN S/ SUCESORIO". MXP 15868/26, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha
dispuesto en la resolución N°5064
Monte Caseros, 19 de octubre de 2026.- la cual,
en su parte pertinente, dice: (…) 4) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de la
Sra. MABEL DEL CARMEN PONZONI, D.N.I. Nº 12.235.396 y resultar el Juzgado
competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de
defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5) … 6)
Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C.,
citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y
a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por
edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3)
días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que
comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación.
Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título
que invocan. Notifíquese.- Fdo. JULIO OSVALDO ZAMUDIO- Juez. Dra.
NAOMO ROSA VALLEJOS, SECRETARIA. Juzgado Civil Com. y Laboral- Monte Caseros-
Ctes.--------------------------------------------------------
Monte Caseros, Corrientes, 23 de octubre de 2026
FIRMADO DIGITALMENTE POR
VALLEJOS NAOMI ROSA
SECRETARIA
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
MONTE CASEROS
FECHA 2026-10-23
HORA 11:10:19
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