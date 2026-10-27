EDICTO "GALLERO, EDMUNDO ERNESTO S/ SUCESORIO", Expediente Nº MXP 15.905/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral, a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Secretaría de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA, ubicado en calle Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, mail: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, Teléfono 3775-427903, en las actuaciones “SUCESION DE EDMUNDO ERNESTO GALLERO”, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. EDMUNDO ERNESTO GALLERO, M.I. Nº 5.696.219, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "GALLERO, EDMUNDO ERNESTO S/ SUCESORIO", Expediente Nº MXP 15.905/26, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Resolución N° 5117 de fecha 21 de octubre de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “…Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don EDMUNDO ERNESTO GALLERO, M.I. Nº 5.696.219, en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif.- Fdo: JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez Civil, Comercial y Laboral, Monte Caseros (Ctes.)”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MONTE CASEROS (CTES.), 23 de OCTUBRE de 2026.-
Firmado digitalmente por
Dra. MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 10 - 23
Hora: 07:22:20
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