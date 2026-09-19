FALLECIMIENTO

CARLAZARA, SALVADOR JUAN q.e.p.d.
Falleció el 19 de Septiembre del 2026 a los 84 años de edad.
Su Esposa: BRITES, ARMINDA
Sus Hijos: JULIO, DELIA, MARIA OFELIA Y JUAN
Sus Hermanos: MIRTA, DORA Y NELLY
Familiares y demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al sepelio de sus restos
el dia 19 de Septiembre a las 17:30 horas Salon San Roque Cementerio Juan Pujol
Favor que agradecerán.
Casa Mortuoria,Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
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