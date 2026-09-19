19 de septiembre de 2026

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

CONCEJO DELIBERANTE

ORDEN DEL DIA

17 DE SETIEMBRE DE 2026


 Izamiento del Pabellón Nacional (Brítez, Yael Vanesa).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         De vecinos relacionado prohibición de empleo de bolsas plásticas.

·         Del club Jangaderos Casereños sobre invitación al lanzamiento del foro ambiental.

3.    NOTAS del D.E:

 

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·         De Legislación: sobre proyecto de resolución “actualización del mapa oficial de Monte Caseros.

·         De Legislación: sobre Proyecto de ordenanza “Cinerario en la parroquia local”.

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De ordenanza: sobre tenencia, guarda y circulación de animales no de compañía.

·         De resolución: sobre señalética torre de la cachuera.

·         De resolución: sobre colocación de siluetas asociación Dona Cabello.

·         De resolución: sobre pedido de informe al I.O.S.COR

·         De ordenanza: sobre recuperación de espacio público plaza “El Principito”.

·         De declaración: sobre declarar de interés municipal el Programa “Veo Veo”.

·         De declaración: sobre Declarar de Interés Municipal el merendero “La Negrita”.

·         De Ordenanza: sobre programa municipal de apoyo económico a organizaciones comunitarias.

 

6.    Arrío Pabellón Nacional (Brítez, Yael Vanesa).

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