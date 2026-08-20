EDICTO "ALEGRE DOMINGA DEL CARMEN S/ SUCESORIO. EXPTE MXP 15661/26"

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calles Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427904, en las actuaciones "ALEGRE DOMINGA DEL CARMEN S/ SUCESORIO. EXPTE MXP 15661/26", cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. DOMINGA DEL CARMEN ALEGRE DNI N° 17.905.867, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: " ALEGRE DOMINGA DEL CARMEN S/ SUCESORIO. EXPTE MXP 15661/26” en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N° 3553 de fecha 06 de agosto de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan… Fdo Dr NAOMI ROSA VALLEJOS. Abogada- Secretaria Juzgado Civil, Com. y Lab. Monte Caseros (Ctes.). DR. VICENTE HUMBERTO BRITES Juez en lo Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia Monte Caseros (Ctes). Juez Subrogante” --------------------------------------------
Monte Caseros , 13 de agosto de 2026
Firmado digitalmente por
VALLEJOS NAOMI ROSA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 08 - 13
Hora: 10:48:26
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