CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Asociación Social, Cultural y Deportiva Carun Berá, en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social, convoca a sus asociados a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día 23 de agosto de 2026, a las 16:30 horas, en las instalaciones del Club Artesanos Unidos, sito en calle España N.° 175, de la ciudad de Monte Caseros, provincia de Corrientes, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Lectura del acta pedido de asamblea
Elección de dos socios para fiscalizar
Evaluación de la gestión del presidente de la Asociación, señor Luciano Martín.
Consideración de la remoción del señor Luciano Martín del cargo de presidente, conforme a lo establecido en el Estatuto Social.
Designación de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con las autoridades correspondientes.
Monte Caseros, Corrientes, 29 de julio de 2026.
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