14 de julio de 2026

FALLECIMIENTO

Aviso de fallecimiento:
Aldaz, Melanie Denise q.e.p.d.
Velatorio en la Sala "A” Juan Pujol 660.
Sus restos serán inhumados en Cementerio de la misericordia el día 14/07/26 a las 14:00hs
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.




Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)