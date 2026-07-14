14 de julio de 2026

FALLECIMIENTO

Aviso de fallecimiento:
Flores, Elena q.e.p.d.
Sin velatorio.
Sus restos serán trasladados al cementerio de la misericordia el día 14/07/26, horario a confirmar.
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.



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