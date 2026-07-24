A partir del lunes 20, Gobierno de Corrientes paga Plus de Refuerzo
Los agentes de la administración pública provincial de Corrientes percibirán el Plus de Refuerzo correspondiente a julio entre este lunes 20 y el próximo viernes 24. El beneficio salarial de $100 mil alcanza a los activos, jubilados y pensionados.
Importa destacar que juntamente con el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) y el haber, el Plus de Refuerzo constituye el Ingreso Salarial Mensual que abona el Gobierno de Corrientes.
El cronograma de pago del Plus de Refuerzo de $100 mil, correspondiente a julio, comienza el lunes 20, día que percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible a través del homebanking de cada cuenta sueldo y en los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA, desde el sábado 18.
El martes 21, será el turno de aquellos agentes con documentos terminados en 2 y 3. El miércoles 22, cobrarán quienes tengan el DNI terminados en 4 y 5. El jueves 23, 6 y 7.
El pago del Plus de Refuerzo de julio termina el viernes 24, jornada que percibirán los agentes con documentos finalizados en 8 y 9.
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