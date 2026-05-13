Los agentes provinciales percibirán el Plus de refuerzo de mayo desde este jueves
El beneficio que paga el Gobierno de Corrientes alcanza a activos, jubilados y pensionados. Junto al Plus Unificado y al sueldo, conforma el Ingreso Salarial Mensual para los estatales correntinos.
El Gobierno de Corrientes pagará el Plus de Refuerzo de mayo a los agentes de la administración pública provincial, activos-jubilados-pensionados, entre este jueves 14 y el miércoles 20. El beneficio, que sumado al Plus Unificado y el sueldo conforma el Ingreso Salarial Mensual, es de $100 mil por beneficiario.
El cronograma comienza este jueves 14, jornada que cobrarán aquellos agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. El segundo tramo se paga el viernes 15, y alcanza a aquellos beneficiarios con DNI finalizados en 2 y 3.
El tercer tramo continúa el lunes 18, día de pago a quienes tengan el documento terminados en 4 y 5; este tramo estará disponible a través del homebanking de la caja sueldo de cada agente y en los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.
El cronograma continúa el martes 19, para quienes los terminados en 6 y 7, y el pago del Plus de Refuerzo de mayo de $100 mil por agente termina el miércoles 20, con el pago a las terminaciones en 8 y 9.
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