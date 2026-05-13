13 de mayo de 2026

Los agentes provinciales percibirán el Plus de refuerzo de mayo desde este jueves


POLÍTICA SALARIAL EN CORRIENTES

Los agentes provinciales percibirán el Plus de refuerzo de mayo desde este jueves

El beneficio que paga el Gobierno de Corrientes alcanza a activos, jubilados y pensionados. Junto al Plus Unificado y al sueldo, conforma el Ingreso Salarial Mensual para los estatales correntinos.

El Gobierno de Corrientes pagará el Plus de Refuerzo de mayo a los agentes de la administración pública provincial, activos-jubilados-pensionados, entre este jueves 14 y el miércoles 20. El beneficio, que sumado al Plus Unificado y el sueldo conforma el Ingreso Salarial Mensual, es de $100 mil por beneficiario.

El cronograma comienza este jueves 14, jornada que cobrarán aquellos agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. El segundo tramo se paga el viernes 15, y alcanza a aquellos beneficiarios con DNI finalizados en 2 y 3.

El tercer tramo continúa el lunes 18, día de pago a quienes tengan el documento terminados en 4 y 5; este tramo estará disponible a través del homebanking de la caja sueldo de cada agente y en los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.

El cronograma continúa el martes 19, para quienes los terminados en 6 y 7, y el pago del Plus de Refuerzo de mayo de $100 mil por agente termina el miércoles 20, con el pago a las terminaciones en 8 y 9.



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