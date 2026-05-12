EDICTO “FLORES, EVA S/ SUCESORIO” Expte. Nº MXP 15422/26

El Juzgado Civil,
Comercial y Laboral a
cargo del Dr. Zamudio, Julio Osvaldo, ubicado en
calle Pellegrini y Vicente Mendieta de la ciudad de Monte Caseros,
Corrientes; correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903, en
las actuaciones “FLORES, EVA S/ SUCESORIO” Expte. Nº MXP 15422/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea,
acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la
herencia de la Sra. FLORES, EVA M.I.Nº 11.025.048, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y
acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “FLORES, EVA S/ SUCESORIO” Expte. Nº MXP 15422/26 en trámite
por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución
Nº1905 de fecha 05 de mayo de 2026, la cual en su parte pertinente,
dice: …Publíquense los edictos pertinentes, conforme
art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del
proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde
la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán
acreditar el título que invocan. Notif.- FDO. JULIO O. ZAMUDIO JUEZ J.C.C. y L. MONTE CASEROS
Monte
Caseros, Ctes., 08 de mayo de 2026
Firmado digitalmente por
RABELLA Maria Haydee
Secretaria
Fecha 2026.05.08
10:03:51
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