20 de abril de 2026

¡UN LADRILLO POR LA 646! NUESTRA ESCUELA NOS NECESITA

¡UN LADRILLO POR LA 646! NUESTRA ESCUELA NOS NECESITA
Querida familia de la Escuela N° 646 “Pedro Rómulo Tuoti”:
Los invitamos a sumarse a la Cooperadora General San Martín. Nuestro gran objetivo es iniciar la construcción del muro perimetral para que nuestros gurises jueguen más seguros.
¡Tu participación es nuestra fortaleza!
📍 Te esperamos:
🗓 Día: Miércoles 22/04/26
⏰ Hora: 20:00 hs
🏫 Lugar: En nuestra 646
¡Sumate y pongamos juntos un ladrillo por el futuro de los chicos!
Equipo Docente y Directivo Escuela 646


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