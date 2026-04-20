¡UN LADRILLO POR LA 646! NUESTRA ESCUELA NOS NECESITA
Querida familia de la Escuela N° 646 “Pedro Rómulo Tuoti”:
Los invitamos a sumarse a la Cooperadora General San Martín. Nuestro gran objetivo es iniciar la construcción del muro perimetral para que nuestros gurises jueguen más seguros.
¡Tu participación es nuestra fortaleza!
Te esperamos:
Día: Miércoles 22/04/26
Hora: 20:00 hs
Lugar: En nuestra 646
¡Sumate y pongamos juntos un ladrillo por el futuro de los chicos!
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