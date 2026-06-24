Juan Pablo Valdés acompañó al pueblo de Ituzaingó en la fiesta patronal por San Juan Bautista
El gobernador participó de las tradicionales fiestas patronales junto al intendente y miembros de su gabinete. Durante la jornada recorrió los distintos espacios del predio, saludó a artesanos y emprendedores, y acompañó las actividades culturales que culminaron con el tradicional cruce de brasas y la quema del muñeco.
El gobernador Juan Pablo Valdés participó este martes en Ituzaingó de las celebraciones en honor a San Juan Bautista, desarrolladas en el predio Multiespacio homónimo, una de las manifestaciones religiosas y culturales más tradicionales de la localidad. La jornada reunió a vecinos, visitantes y autoridades en una propuesta que combinó actividades comunitarias, y espectáculos artísticos.
Acompañado por el intendente local Emilio Nicolás, ministros y funcionarios provinciales, Valdés recorrió los distintos sectores del predio, visitó la Expo Feria Artesanal, y dialogó con artesanos y emprendedores que exhibieron y comercializaron sus productos.
Acompañamiento permanente
Juan Pablo Valdés expresó su satisfacción por participar de las celebraciones patronales y acompañar a la comunidad de Ituzaingó en una de sus festividades más representativas. Al mismo tiempo destacó que la ciudad "ha cuidado en este tiempo sus tradiciones" y ha logrado convertir la celebración de su santo patrono en una fiesta "colmada de emoción, esperanza, mucha fe, y de muchas oportunidades para la gente que viene a trabajar y emprender".
Asimismo, el mandatario provincial remarcó el trabajo que viene realizando el Gobierno en cada localidad correntina, acompañando las distintas expresiones de fe. "Corrientes está compuesta de diferentes localidades que viven la fe de maneras distintas, pero con mucho arraigo y esperanza", indicó y aseguró que la gestión mantiene una presencia cercana a cada comunidad.
El gobernador también señaló que este tipo de celebraciones forman parte de la agenda cultural y turística de la provincia y permiten combinar actividades institucionales con encuentros populares. "Aprovechamos también para combinar con agenda de trabajo", indicó, al referirse a la recorrida realizada junto al intendente por distintos sectores de la ciudad y a las actividades previstas en otras localidades correntinas.
Por último, puso en valor la participación de artesanos y emprendedores en la feria montada en el predio. "Mucha gente que viene a visitar la comunidad tiene la oportunidad de encontrar trabajo correntino, oportunidades correntinas", expresó, y destacó que estos espacios generan movimiento económico y brindan posibilidades a quienes "tienen ganas, le ponen el pecho a la situación y salen a buscar oportunidades".
Trabajo mancomunado
Por su parte, el intendente Emilio Nicolás destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para concretar el evento. "Siempre trabajamos mancomunadamente. El acompañamiento de la Provincia resulta fundamental para el desarrollo de este tipo de fiestas populares", dijo el intendente.
En ese marco, las emprendedoras Griselda y Florencia, dedicadas a la venta de artesanías, mates, bombillas y gorras, reconocieron el acompañamiento institucional recibido. Ambas destacaron el "apoyo constante a los emprendedores del Gobierno provincial y municipal", remarcando la importancia del espacio para dar visibilidad y generar comercialización.
Las actividades comenzaron con la apertura de la feria y espacios destinados a compartir relatos sobre la historia de las fiestas patronales. Por la noche tuvo lugar el tradicional "Toro Candil", que partió desde la Biblioteca Popular Guido Spano hasta el predio principal, donde se dio inicio a los espectáculos musicales.
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