EDICTO “GALARRAGA DAMIAN IRRAEL S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15.397/26

El juzgado Civil, Comercial y Laboral de
la ciudad de Monte Caseros a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Secretaria a
cargo de la Dra. NAOMI ROSA VALLEJOS ubicado en calle Vicente Mendieta y
Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes., correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono: 3775-423553, en las actuaciones: “GALARRAGA DAMIAN IRRAEL S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15.397/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea,
acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la
herencia de DAMIAN IRRAEL GALARRAGA, DNI
5.700.937 para que dentro del plazo de treinta
(30) días, contados desde la última publicación, se presenten y acrediten en el
proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa “GALARRAGA DAMIAN IRRAEL
S/ SUCESORIO”
Expte. MXP 15.397/26,
en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución
N°1454 Monte Caseros, 13 de ABRIL de
2026, la cual en su parte pertinente, dice:
“N° 1454 Monte Caseros, 13 de abril
de 2026. Proveyendo escrito presentado
bajo la suma "PROMUEVEN JUICIO SUCESORIO":1) Conforme
instrumento privado acompañado téngaselos por presentados a los Dres. Carlos
Soto y Carla Soto, en nombre y representación de los Sres. GALARRAGA HORACIO ANDRES, DNI
20.887.316, GALARRAGA RAMON ISRAEL, DNI 16.801.676, y GALARRAGA MONICA BEATRIZ,
DNI 22.480.143. Por denunciado domicilio real. Por denunciado domicilio electrónico de
los profesionales. Incorpórese la documental acompañada...4) Estando
debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. DAMIAN IRRAEL GALARRAGA, DNI 5.700.937 y
resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la
constancia de defunción acompañada, declarase abierto el juicio sucesorio
ab-intestato. ...6) Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C.,
citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y
a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por
edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3)
días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que
comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última
publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar
el título que invocan. Notifíquese.-
Notif.-
Fdo. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO - Juez Civil, Comercial y Laboral, Monte Caseros
(Ctes.)
Monte Caseros, Ctes. 20 de abril
del 2026.-
Firmado digitalmente por Vallejos Naomi Rosa
Fecha 2026 - 04 - 20
10:25:42
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