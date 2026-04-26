EDICTO “CARLINO OSVALDO FERNANDO S/ SUCESORIO". –Expte. N° MXP 15361/26

La Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Monte Caseros Ctes Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Secretaría a cargo de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA, ubicado en la calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la Ciudad de Monte Caseros, Ctes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar teléfono 03775-427904, en autos caratulados “CARLINO OSVALDO FERNANDO S/ SUCESORIO". –Expte. N° MXP 15361/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de Don CARLINO, OSVALDO FERNANDO M.I. Nº 5.700.982, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “CARLINO OSVALDO FERNANDO S/ SUCESORIO". –Expte. N° MXP 15361/26, en trámite por ante el jugado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución: N° 1203 Monte Caseros, 26 de marzo de 2026; en la cual en su parte pertinente dice: (…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de Don CARLINO, OSVALDO FERNANDO M.I. Nº 5.700.982; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif.- Fdo. Dr. ZAMUDIO JULIO OSVALDO - Juez Civil, Comercial y Laboral. - -------------------------
Monte Caseros, Ctes., 16 abril de 2.026. -----------------------
Dra. MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Mte. Caseros - Ctes.
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