El gobernador Valdés participó de actividades organizadas por emprendedoras del sello Hecho en Corrientes
Como parte de las acciones previstas para marzo del Programa “Cultura en clave de mujer”, el gobernador Juan Pablo Valdés acompañó este miércoles a emprendedoras con sus respectivas marcas llevando el sello Hecho en Corrientes. En la oportunidad, las mismas concretaron en la plaza Libertad de la ciudad Capital un desfile de moda y un paseo de stands, donde ofrecieron sus productos a los visitantes, el cual contó además con un sector gastronómico.
Estas actividades se realizaron en conjunto entre los Ministerios de Industria, Comercio y Trabajo; y de Producción; el Instituto de Cultura; y la Municipalidad de Corrientes. El desfile convocó a marcas locales, poniendo en valor el talento de diseñadoras y emprendedoras de la provincia, integrando indumentaria, calzado y accesorios con fuerte impronta identitaria, donde se tomó el rol de la cultura y la producción creativa como impulso para el desarrollo económico.
En este contexto, al tomar contacto con la prensa, Juan Pablo Valdés calificó como “asombroso” poder ver un desfile realizado íntegramente “por manos correntinas” y remarcó la importancia de la visibilidad: “Hablamos de lo que pueden valer los productos alcanzando la exposición correcta”. Puso en relieve el rol de las mujeres emprendedoras y afirmó que “somos afortunados, las mujeres correntinas demuestran que podemos y que tenemos con qué”.
Señaló que el Gobierno provincial trabaja en conjunto con el área de Industria para fortalecer el sector, y contó que dialogó con la ministra Mariel Gabur para “continuar las capacitaciones, sin bajar los brazos”, con el objetivo de generar “trabajo y oportunidades”. El Gobernador también subrayó la importancia de crear espacios donde las mujeres puedan expresarse y desarrollarse: “Es importante que tengan su lugar para exponer su arte”, al tiempo que destacó que el diseño no solo canaliza experiencias personales, sino que también “produce ingreso y mano de obra”.
Finalmente, consideró que el crecimiento del sector dependerá de ampliar las oportunidades de formación y exhibición. En esa línea, planteó la necesidad de seguir impulsando estos espacios en ámbitos como el Museo de Arte Contemporánea de Corrientes (MACC) y otros eventos provinciales, con la meta de aumentar las ventas y fomentar nuevos emprendimientos.
Por su parte, la ministra de Industria, Mariel Gabur, contó que con dicho evento “buscamos revalorizar a las mujeres emprendedoras, que todos los días la pelean en distintos lugares, tratando de mejorar con sus emprendimientos y lograr sus mejores versiones de lo que saben hacer”. Dijo que por eso se hizo una selección, que tiene que ver “con mujeres que están todos los días en sus casas con emprendimientos que ya están dentro del programa Hecho en Corrientes, al igual que con el desfile que también estamos haciendo con modelos y diseñadoras correntinas, con telas y mano de obra de mujeres correntinas”.
Destacó esta oportunidad de porque se "permite visibilizar a aquellas mujeres que por ahí están haciendo sus trabajos en la casa y que están tratando de vender”. Es una manera de “llegar a la comunidad, para que puedan comprar productos que muchas veces adquirimos en otros lugares con precios más elevados y que quizás tienen la misma calidad de lo que se hace y produce acá”.
Tras el desfile, el gobernador Valdés recorrió los stands de las emprendedoras, donde dialogó con las mismas y conoció de cerca sus productos y procesos de trabajo.
Moda y cultura
La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, destacó que “este desfile forma parte de una gran agenda que venimos trabajando desde el organismo, donde ya realizamos un montón de actividades en conmemoración de la mujer”. Según explicó, el evento contó con la participación de diversas instituciones, entre ellas áreas del Gobierno provincial y la Municipalidad, lo que permitió concretar la propuesta.
Es así que Sánchez valoró el compromiso de la gestión provincial con el sector cultural e indicó que existe una apuesta sostenida por el desarrollo artístico, ya que “en Corrientes hay mucho talento, tenemos mucho potencial y mucho por seguir mostrando”.
Marcas, diseñadoras y desfile
Durante la jornada, diseñadoras correntinas exhibieron sus creaciones con modelos provenientes de Corrientes y Chaco, en un espacio que, además de la moda, se buscó resaltar el valor cultural de la iniciativa. Entre las propuestas, Lara Weisse, de Lara Weisse, presentó una colección en denim intervenido con bordados y apliques, apostando a prendas versátiles “para distintas ocasiones” que combinan comodidad y estilo.
Por su parte, Fausta, junto a Mili López, exhibió su colección otoño-invierno con zapatos y botas de materiales nobles, pensados como piezas atemporales con sello local. La marca Paloma, de Marina, propuso una estética centrada en la libertad y la expresión personal, con prendas que combinan encajes, movimiento y una fuerte impronta artística.
Desde lo artesanal, María Angélica Tejidos, de Carmen Casco, presentó ruanas y sweaters tejidos a mano con lana natural, rescatando técnicas tradicionales e identidad regional. En joyería, La Torres, de Jimena Torres, exhibió su colección “Herencia”, que fusiona materiales orgánicos y técnicas ancestrales en piezas contemporáneas.
También dijo presente Coronados, de Maria, con creaciones que reivindican la tradición y el trabajo artesanal a partir de materiales como madera, metal y fibras naturales. La marca Runa Brava, de Vicky Gargiulo, llevó al desfile piezas de cuero con impronta fuerte y femenina, pensadas para mujeres con carácter.
En accesorios, De Colores, de Flavia Consorti, presentó su colección “Guaynas”, inspirada en la mujer correntina y realizada con técnicas artesanales. Finalmente, Richenza, de Yasmin Gamarra, cerró con una propuesta de indumentaria de noche, donde los brillos, bordados y texturas definieron una estética sofisticada.
El evento concluyó con una pasada final conjunta de todas las modelos, celebrando el talento local y la diversidad del diseño local, reunidos a través de Hecho en Corrientes, iniciativa del Gobierno provincial.
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