El gobernador Juan Pablo Valdés se comprometió a “seguir trabajando juntos para el crecimiento y progreso de Alvear”
En General Alvear, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este martes el acto por el 163° aniversario de la fundación de la mencionada localidad, donde mostró su compromiso de trabajar en pos de apuntalar el desarrollo y crecimiento del municipio mediante un trabajo articulado. Allí trazó ejes a ejecutar en materia educativa y sanitaria como también destacó la importancia de continuar potenciando el sector industrial y habitacional de la zona.
Comenzado el acto central, los asistentes al mismo entonaron las estrofas del Himno nacional argentino e himno a Alvear. Luego, se depositaron ofrendas florales al pie del monumento del General Alvear, por parte del intendente, Martín Vera, en nombre del municipio; y el gobernador Valdés junto a los ministros, por parte del Gobierno de Corrientes.
En la oportunidad, al dirigirse a los presentes durante la ceremonia central, el gobernador hizo hincapié en el desarrollo del Parque Industrial con el objetivo de brindar mayores oportunidades y por ello, precisó que “tenemos que trabajar codo a codo para generar más puestos de trabajo para que los jóvenes no se tengan que ir y para que los adultos encuentren posibilidades en su tierra”.
A su vez, mencionó la importancia de contar con la cercanía de Itaquí, Brasil y recordó que se encuentra vigente las gestiones para la construcción de un puente que una la localidad correntina con el vecino país para recuperar el futuro de Alvear y el comercio.
Por otro lado, el mandatario provincial comentó que se encuentra trabajando en la finalización de los convenios correspondientes para la concreción de nuevas viviendas bajo el programa Oñondivé en la localidad donde “a partir de marzo se van a entregar los materiales” para avanzar con dichos proyectos que aportará un nuevo hogar a las familias alvearenses.
Apuesta a la educación y la salud
Posteriormente, Valdés adelantó que por parte del Gobierno provincial se encuentran trabajando en materia sanitaria en el municipio para poder implementar la utilización de la telemedicina -opciones para teleconsultas y guardia virtual, facilitando el acceso a especialistas sin desplazamientos-; convirtiendo así a la localidad en “uno de los primeros lugares que tendrá mejores profesionales y un avanzado sistema de salud en la provincia”, indicó.
Estas acciones son posibles mediante la modernización e innovación que brinda la fibra óptica de Telecomunicaciones Corrientes (TelCo).
En ese sentido, el gobernador recordó que desde su gestión continúan trabajando en las tratativas para llevar a la localidad la oferta académica de la carrera terciaria en Enfermería porque “sabemos que los jóvenes quieren formarse y tener oportunidades” y “desde el Gobierno provincial los vamos acompañar”, ratificó el mandatario resaltando su compromiso con la educación en el interior provincial.
“Debemos contemplar el gran trabajo realizado por las gestiones pasadas, tanto provinciales como municipales y no solo debemos conservar lo conseguido sino superarlo para hacer posible una mejor provincia y un mejor Alvear”, reflexionó finalmente Valdés, quien reiteró su compromiso de “seguir trabajando para el crecimiento y progreso” porque “aquí hay futuro”, cerró.
No hay comentarios:
Publicar un comentario