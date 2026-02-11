Valdés ratificó al campo como eje del desarrollo y anunció un plan para aumentar el stock ganadero
En el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Sociedad Rural de Lavalle, el gobernador de Corrientes destacó la necesidad de avanzar en el agregado de valor en origen y la modernización de los controles contra el abigeato. Además rubrico convenio para la construir viviendas Oñondivé.
Durante el acto, el mandatario provincial remarcó el rol estratégico del campo para el desarrollo de Corrientes. “La columna vertebral de Corrientes es la producción del campo. El trabajo que ustedes hacen va a ser lo que haga grande a esta provincia”, afirmó ante productores, intendentes, legisladores y funcionarios.
Valdés recordó que el año de gestión comenzó con reuniones con sociedades rurales, particularmente en La Cruz, a partir de la preocupación por el abigeato. En ese marco, sostuvo que el Gobierno provincial viene articulando acciones con los ministerios de Producción y de Seguridad. “Venimos trabajando en dos cuestiones que han sido centrales, como el abigeato, pero también en la modernización de guías y diferentes trámites, y en darle un mejor equipamiento a nuestra policía”, señaló.
El gobernador indicó que la ganadería atraviesa un momento favorable y convocó a los productores a participar activamente en la planificación del crecimiento del sector. “Hay que hacer un relevamiento de los datos para saber dónde estamos parados”, expresó, y agregó: “Queremos convocarlos junto al Ministerio de Producción para que entre todos extendamos la cantidad de cabezas de ganado”.
En ese sentido, consideró que el desafío debe encararse de manera conjunta: “Esto no lo podemos hacer nosotros solos, porque no sabemos cuál es la mejor medida. La tenemos que hacer entre todos”.
Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en el agregado de valor dentro de la provincia, impulsando la tecnificación de mataderos municipales y gestionando la llegada de frigoríficos a Corrientes. “Tenemos que trabajar para cambiar el futuro, de dónde terminan esos terneros y dónde se produce la faena”, sostuvo.
Sobre el acompañamiento al sector, aseguró: “Siempre vamos a estar trabajando con ustedes a favor del campo, no para buscar los aplausos, sino para que les vaya muy bien”, y remarcó: “Cuando les vaya muy bien a ustedes, a muchos más correntinos les va a ir mejor”.
Finalmente, felicitó a la Sociedad Rural de Lavalle por la concreción del predio y garantizó la continuidad del apoyo oficial. “No va a ser la última inversión que va a estar haciendo el Gobierno de la Provincia acompañando a la Sociedad Rural de Lavalle y a las diferentes sociedades rurales”, expresó.
Tras el acto inaugural, el gobernador firmó un convenio para la construcción de 10 viviendas del programa Oñondivé. En la ocasión, además, recibió un presente por parte de la comisión de la Sociedad Rural del departamento de Lavalle.
Valdés estuvo acompañado por el intendente de Cruz de los Milagros, Alberto Aquino; el intendente de Lavalle, Hugo Perrotta; y el presidente de la Sociedad Rural del departamento de Lavalle, José Soto, entre otras autoridades.
Apoyo al campo
En la oportunidad, el presidente de la Sociedad Rural del departamento de Lavalle, José Soto, destacó la concreción de un “puntapié inicial histórico” para el sector productivo local y remarcó la importancia del campo como “columna vertebral de la economía”.
Soto subrayó el potencial productivo del departamento, que cuenta con unas 104 mil cabezas de ganado, alrededor de 1.500 hectáreas implantadas, producción de nuez pecán, citricultura, forestación y dos molinos arroceros, lo que refleja la diversidad y fortaleza de la actividad rural en la zona.
En su discurso, además, puso el acento en la necesidad del diálogo y el consenso por encima de las diferencias políticas, “pensando siempre en el bien común”, y agradeció al Gobierno provincial por la decisión política que permitió avanzar en este proyecto.
