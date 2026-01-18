La música y la danza revalorización la identidad y cultura en la segunda luna chamamecera
Una vez más como cada año la música, el canto, la danza, los platos típicos y la poesía enaltecieron la cultura e identidad correntina este sábado por la noche en el marco de la segunda noche de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del MERCOSUR, y 5° Celebración Mundial.
Ante una noche calurosa y un gran marco de público el Anfiteatro Cocomarola vivió su segunda luna chamamecera con destacadas presentaciones sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero.
Así, los hermanos Joaquín y Benjamín Morales se llevaron el aplauso cálido del público presente al interpretar “Mi bien amada" de Mario del Tránsito Cocomarola. Seguidamente, Juan Manuel Mora cargó de emociones la noche como también lo hicieron Gente de Ley y Cheroga de Misiones.
En la oportunidad, además se hizo extensiva invitación de la bailanta del Puente Pexoa a realizarse el 24 y 25 enero.
El momento más anhelado de la velada se vivió con el artista Nahuel Pennisi, quien ejecutó un amplio repertorio y demostró una vez más su cálido afecto al público correntino.
La música presente
En tanto, Mario Tessare, músico de "Gente de Ley" revalorizó la grilla y organización artística que se tuvo en cuenta en esta nueva edición de la Fiesta diciendo "se tuvo en cuenta horarios accesibles para todo el público".
"Capital y Mburucuyá son los máximos escenarios donde todos los artistas queremos estar", expresó resaltando la importancia de la cultura chamamecera e instó a posicionar a la música en todos los escenarios del país.
Declaraciones de autoridades
En esta ocasión, el viceintendente de la ciudad, Ariel Báez destacó la dimensión de la Fiesta que año a año crece y la fuerza del Chamamé que se posiciona en otros festivales del país. "Disfrutamos de poder ser embajadores de nuestra música", precisó.
"Estamos preparados para recibir a los turistas y Corrientes se transformó en una ciudad de destino y turismo cultural", expresó Báez remarcando la importancia del crecimiento de la Capital en la ejecución de eventos y sitio de turismo.
Por su parte, el intendente de Riachuelo, Nicolas Tejo expresó que "vivimos con mucho orgullo la participación de artistas de nuestra localidad en esta gran fiesta" y "vemos que año a año más personas se suman a ser parte del Chamamé", agregó.
A su vez, invitó a la ciudadanía a visitar su localidad y vivir el próximo fin de semana la bailanta chamamecera.
Grilla de la tercera noche
En lo que será la tercera noche -domingo 18- estarán en el escenario mayor Cacho Espindola, Cayo Fernández, César Frette Trío, Cuarteto Buenos Aires, Florencia De Pompert, Gustavo Miqueri y Trébol de Ases, Iván Ruiz, Jorge Suligoy y Frutos, Los Güepa Che, Los Mercedeños, Lucas Segovia, Padularosa-Romero, Paquito Aranda, Pura Sangre, Raíces y Arpegios del Paraguay y Ballet de Neembucú (Paraguay), Simón Morales.
También realizarán su presentación Susy De Pompert y Tupá.
