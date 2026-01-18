Valdés asistió a la apertura de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, que inició con gran marco de público
A pesar que durante gran parte de la jornada el mal tiempo puso en duda su inicio, comenzó este viernes la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del MERCOSUR, y 5° Celebración Mundial, a la cual asistió el gobernador Juan Pablo Valdés, quién expresó que espera que el público disfrute de "esta manera tan linda que tenemos de ser los correntinos, a través de nuestra música". Es así que el Anfiteatro Cocomarola vivió la primera de 10 veladas con gran marco de público, las cuales se extenderán hasta el 25 de enero bajo el lema "Chamamé, refugio de nuestra identidad".
Posteriormente, el mandatario provincial en la primera luna chamamecera en el Anfiteatro Cocomarola auguró que “ojalá que todas las personas puedan vivir y disfrutar en familia esta manera tan linda que tenemos de ser los correntinos, a través de nuestra música e identidad” e invitó a todos los turistas del país a vivir la Fiesta.
“Estamos contentos porque hoy lo pudimos hacer y dar inicio a esta Fiesta” ya que “muchas personas trabajaron para poner a punto una nueva edición”, agregó Valdés.
De cara a las noches venideras, el gobernador sostuvo que “espero que todos los que asistan disfruten porque trabajamos mucho tiempo para dar lo mejor y esperamos que los artistas puedan brillar y vibrar contagiando a más vecinos”.
Para cerrar, reflexionó sobre la apuesta a la cultura e identidad correntina que se vive año a año diciendo que “es un honor ser correntino y poder tener una fiesta con artistas de gran envergadura con interpretaciones de calidad y poder disfrutarlo en Corrientes”.
Apertura de la Fiesta
Como indica la tradición, la primera noche de la Fiesta Nacional del Chamamé, inició con la entrada de la imagen de la Virgen María de Itatí, cargada por Juan José Torres, sobrino de Alfredo Ellero, el recordado gaucho promesero (ya fallecido) que inauguraba la Fiesta con el ingreso al Anfiteatro a caballo. Esta vez, escoltaron a Torres la Pareja Nacional del Chamamé 2025, Erika y Marcelo Aguirre; la Bandera Nacional portada por excomabtientes de Malvinas; e integrantes de la Agrupación "Güepa Che".
Mientras la Virgen era trasladada, Los de Imaguaré acompañaron con un recitado autoría del padre Julián Zini, seguido de la interpretación del mítico chamamé "Peregrino de la esperanza", mientras la Virgen morena era depositada del lado izquierdo del escenario "Osvaldo Sosa Cordero", donde permanecerá hasta la velada final de esta 35° edición. El Ballet Oficial de la Fiesta le puso marco a este momento, que recibieron a la imagen de Maria de Itatí flameando sus pañuelos desde el escenario.
Luego, la bendición religiosa estuvo a cargo del padre Antonio Rossi y Ariel Giménez. Seguidamente, se procedió al intercambio de bandas, en el cual la actual Pareja Nacional Juvenil del Chamamé, compuesta por Ema Biotti Meza y Bautista Monzón; como así también la Pareja Nacional del Chamamé 2026, Belén Gamarra y Víctor Canteros, recibieron por parte de la Pareja Nacional del Chamamé saliente, Erika y Marcelo Aguirre, sus correspondientes bandas, para presentarse y saludar de esta manera al público presente.
Asimismo, los locutores Myriam Fleita y Marcelo Nuñez, saludaron y destacaron la presencia y acompañamiento de los excombatientes de Malvinas, que portaron la Bandera Nacional, para dar paso al inicio de la grilla oficial de artistas de esta primera noche, que comenzó con el grupo "Buena Fe".
Seguidamente, lo más destacado de la jornada fue la actuación de Antonio Tarragó Ros, quien fue reconocido por el Gobierno provincial a través del Instituto de Cultura por la donación de creaciones musicales educativas de su autoría.
En lo que hace a la grilla artística Richard Scofano y Los Vecinos fue otro de los músicos esperados de la noche y el plato fuerte se vivió con el repertorio de Los Nocheros.
Contacto con la prensa
Por su parte, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez expresó que “está es una noche de mucha emoción donde una vez más vamos a vivir una fiesta que amamos los correntinos" con “los mejores artistas que vienen a honrar al Chamamé y nuevos talentos que pisarán este escenario", sostuvo para destacar la apuesta artística de la grilla que se vivirá a lo largo de 10 noches.
Ante el lema de esta edición "Refugio de nuestra identidad", Sánchez destacó la dirección artística de María Laura Cattallini "quien en pocos días desarrolló cuadros y puesta en escena de gran nivel que reflejarán la cultura", argumentó.
Finalmente, recordando su paso artístico por el escenario mayor del Anfiteatro expresó que “en lo personal es muy fuerte estar acá, tengo una gran emoción” porque “es remontarme a esa niña que fui y recordar las noches que compartía con mí familia donde nuestra historia e identidad está latente”, agregó.
En tanto, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Juan Pablo Fornaroli en la primera velada indicó que “esta es una fiesta de gran valor para el corazón de los correntinos” donde más allá de la cultura y los sentimientos se apuesta al “desarrollo económico con la llegada de turistas y los puestos de emprendedores que durante 10 noches podrán trabajar fuertemente”, subrayó.
En esa misma línea, Fornaroli destacó la participación de los artistas en escena y aseveró que “tenemos muchas expectativas porque es un honor estar trabajando pensando en potenciar el evento siguiendo las instrucciones del Gobernador”.
Además, revalorizó la apuesta a seguir mejorando la organización y posicionamiento del evento mediante "la generación de nuevos puestos de trabajo" y “analizamos a la vez, en lo podamos seguir mejorando año a año para que el Chamamé esté en la agenda cultural del país", aseguró.
Por otro lado, recordó que cuando se desempeñaba como intendente de Mocoretá " los vecinos vivían Chamamé con mucha pasión” y" seguramente más de uno estará disfrutando esta Fiesta y por eso invitó a todos a ser parte", expresó para concluir.
Presencias
Acompañaron al gobernador el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, los ministros de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, de Educación, Ana Miño y legisladores provinciales.
Grilla de la segunda noche
Durante la segunda noche -sábado 17 de enero- en el escenario mayor se podrán apreciar las actuaciones de Analía Espíndola, Santiago “Bocha” Sheridan, Chamameceras, Susy Pompert, Los Nuñez, Damián Ayala, Coqui Ortíz, Che Roga, Benjamín Y Joaquín Morales, entre otros.
Donde el momento más esperado de la noche se vivirá ante la presentación de Nahuel Pinnisi.
No hay comentarios:
Publicar un comentario