El gobernador Valdés decretó los asuetos de fin de año y las ferias de verano para la administración provincial
El gobernador Juan Pablo Valdés firmó los decretos N° 49 y N° 50, relativos a Asuetos administrativos y Ferias de verano para la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados y entes autárquicos de Corrientes. Se dieron a conocer este miércoles a través de las redes oficiales.
Es así que el Decreto N° 49 establece asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, mientras que el Decreto N° 50 determina que las ferias de verano se disponen en uno de los periodos comprendidos del 5 al 9 de enero y del 12 al 16 de enero de 2026, quedando exceptuadas las áreas de Salud, Seguridad, el Instituto de Cardiología y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).
No hay comentarios:
Publicar un comentario