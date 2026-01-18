18 de enero de 2026

El gobernador Valdés participó del inicio de los Carnavales de Ituzaingó


FIESTAS POPULARES

El gobernador Valdés participó del inicio de los Carnavales de Ituzaingó

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, destacó el inicio de la temporada de carnavales y convocó a vecinos y turistas a disfrutar de esta tradicional celebración. A través de su cuenta oficial de X, el mandatario expresó: “Corrientes se enciende al ritmo de sus carnavales. Dije presente en Ituzaingó acompañando este gran inicio e invitando a todos a recorrer y disfrutar esta fiesta en cada rincón de la provincia”.

En ese marco, Valdés subrayó el valor de estas celebraciones como motor de desarrollo para las distintas localidades, que año a año reciben a miles de visitantes atraídos por el color, la música y la pasión de las comparsas.






