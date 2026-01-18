El gobernador Valdés participó del inicio de los Carnavales de Ituzaingó
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, destacó el inicio de la temporada de carnavales y convocó a vecinos y turistas a disfrutar de esta tradicional celebración. A través de su cuenta oficial de X, el mandatario expresó: “Corrientes se enciende al ritmo de sus carnavales. Dije presente en Ituzaingó acompañando este gran inicio e invitando a todos a recorrer y disfrutar esta fiesta en cada rincón de la provincia”.
En ese marco, Valdés subrayó el valor de estas celebraciones como motor de desarrollo para las distintas localidades, que año a año reciben a miles de visitantes atraídos por el color, la música y la pasión de las comparsas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario