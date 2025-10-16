Valdés en CABA: “Provincias Unidas es la única opción para construir una Argentina federal”
El gobernador Gustavo Valdés participó este miércoles por la tarde del cierre de campaña de la alianza Provincias Unidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Allí, expresó que este espacio “es la única opción para construir una Argentina federal”, debido a que cuenta con dirigentes que velan “por el trabajo, la producción, la industria y la unidad nacional”. “Queremos diputados y senadores que defiendan a las provincias , porque eso es defendernos a nosotros mismos”, declaró.
El acto tuvo lugar en el estadio Obras Sanitarias. Ante la presencia de más de 4000 militantes de los diferentes partidos políticos que integran la alianza, los discursos empezaron de la mano de Martín Lousteau y Graciela Ocaña, candidatos a diputado y senadora nacional por CABA, respectivamente. Luego fue el turno de Florencio Randazzo, quien es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.
Seguidamente se invitó al escenario a los cinco gobernadores que conforman “Provincias Unidas”: por Corrientes, Gustavo Valdés; por Jujuy, Carlos Sadir; Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; por Córdoba, Martín Llaryora; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y al ex gobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional por esa provincia, Juan Schiaretti. Cabe aclarar que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que también integra el espacio, no pudo asistir.
Facundo Cháves, periodista editor de la sección política de Infobae y columnista político de La Nación+, fue el encargado de moderar la charla entre los gobernadores y Schiaretti, “sobre la visión de futuro y presente, economía, federalismo, de la Argentina por venir”, contó a modo de introducción el encargado de guiar el momento. Para distender, el periodista recordó que en la fecha está cumpliendo años el gobernador Valdés, así que los presentes le cantaron el feliz cumpleaños y lo saludaron.
Trabajo, industria y unidad nacional para salir adelante
Al tomar la palabra, Valdés afirmó que Provincias Unidas es la "única opción para construir una Argentina federal", ya que cuenta con dirigentes que “levantan las banderas del trabajo, la producción, la industria y la unidad nacional con un solo objetivo: desarrollar el país y construir juntos el futuro de nuestra Patria”.
Ampliando sus conceptos a través de su cuenta de X, sostuvo que los gobernadores de la alianza ven las falencias de un Gobierno nacional que “solo piensa en las finanzas", mientras que en este espacio político se habla de "producción, industria, soberanía, conocimiento y tecnología para salir adelante". Al respecto, afirmó que "es por primera vez, desde 1983, que se junta la política no para pelear sino para hablar de producción".
Valdés remarcó que, en un hecho inédito, las provincias de la alianza "no compiten entre sí", sino que buscan que a la otra "le vaya bien". Enfatizó que no se debe recurrir a préstamos o ayuda financiera del exterior, sino que "tenemos que producir y explotar la riqueza de la República Argentina".
Para finalizar, el gobernador llamó a que los ciudadanos voten a "diputados y senadores nacionales que defiendan a las provincias argentinas, porque eso es defendernos a nosotros mismos". Además, invitó “a todos aquellos que emigraron al conurbano bonaerense en busca de una oportunidad a acompañar a la alianza, afirmando que "unidos y en libertad, vamos a construir nuestro futuro".
