Plus de Refuerzo: Valdés confirmó días de pagos de octubre
El gobernador Gustavo Valdés adelantó que la liquidación del cronograma del beneficio será entre este viernes 17 y el jueves 23. El beneficio es de $100 mil por agente de la administración pública provincial, activo, jubilado y pensionado.
A través de sus redes sociales, @gustavovaldesok, comunicó el pago a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados del Plus de Refuerzo correspondiente a este mes de octubre, de $100 mil por beneficiarios.
El cronograma comienza liquidarse a partir de este viernes 17, fecha que cobrarán los agentes con Documento Nacional de Identidad en 0 y 1.
El segundo tramo será el lunes 20, para los beneficiarios con DNI finalizados en 2 y 3; ya estará disponible desde el sábado 18, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes y el homebanking de la caja sueldo de cada agente de la administración pública provincial.
El martes 21, se pagará el tercer tramo, para los agentes con documentos terminados en 4 y 5. El miércoles 22, cobrarán aquellos con 6 y 7.
El plago del Plus de Refuerzo de octubre terminará el jueves 23, jornada de pago a los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.
Más de $9.300 millones
En concepto de pago del Plus Unificado de octubre, el Gobierno de Corrientes volcó al mercado local más de $9.335 millones, en los primeros días de este mes.
Importa señalar que, en concepto de pago del Plus de Refuerzo, que por agente es de $100 mil, la Provincia inyecta otros más de $8.900 millones. En tanto que, para liquidar los haberes de los agentes de la administración pública provincial, se volcarán $115 mil millones.
El acumulado de octubre en concepto de pago de Ingreso Salarial Mensual ascenderá a más de $133.235 millones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario