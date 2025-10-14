El gobernador Gustavo Valdés encabezará inauguraciones en Capital y Santa Ana
El gobernador Gustavo Valdés este martes 14 en la ciudad de Corrientes Capital y en la localidad de Santa Ana, encabezará diversas inauguraciones de obras de infraestructura urbana y espacios públicos.
A las 10, el Mandatario presidirá la inauguración de la puesta en valor de la Plaza “Mercosur”, ubicada en el barrio 17 de Agosto, frente a la Rotonda de la Virgen de Itatí, en la Capital.
Posteriormente, se trasladará a Santa Ana, donde a las 11:30 dejará formalmente habilitadas 19 cuadras de asfalto en la intersección de 12 de Octubre y General Paz.
Finalmente, a las 12:30, Valdés encabezará la inauguración del Polideportivo Municipal, situado en el barrio Santa Lucía, 30 Viviendas, una obra que busca fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa de la comunidad.
