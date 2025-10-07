Plus Unificado: Valdés confirmó días de pagos de octubre
El gobernador Gustavo Valdés adelantó que la liquidación del cronograma del Adicional Remunerativo Mensual será entre este jueves 9 y el próximo 16. El beneficio es de $110 por agente de la administración pública provincial, activo, jubilado y pensionado.
A través de sus redes sociales, @gustavovaldesok, comunicó el pago a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados del Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual), correspondiente a este mes de octubre, de $110 por beneficiarios.
El cronograma comienza liquidarse a partir de este jueves 9, fecha que cobrarán los agentes con Documento Nacional de Identidad en 0 y 1.
El segundo tramo será el lunes 13, para los beneficiarios con DNI finalizados en 2 y 3; ya estará disponible desde el próximo viernes 10, jornada que es feriado nacional.
El martes 14, se pagará el tercer tramo, para los agentes con documentos terminados en 4 y 5. El miércoles 15, cobrarán aquellos con 6 y 7.
El plago del Adicional Remunerativo Mensual de octubre terminará el jueves 16, jornada de pago a los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.
Más de $9.300 millones
En concepto de pago del Plus Unificado de octubre, el Gobierno de Corrientes volcará al mercado local más de $9.335 millones.
Importa señalar que, en concepto de pago del Plus de Refuerzo, que por agente es de $100 mil, la Provincia inyecta otros más de $8.900 millones. En tanto que, para liquidar los haberes de los agentes de la administración pública provincial, se volcarán $115 mil millones.
El acumulado de octubre en concepto de pago de Ingreso Salarial Mensual ascenderá a más de $133.235 millones.
