7 de octubre de 2025

LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

VIERNES 10/10/2025 
CANCHA SAN LORENZO. 
SUB 12. 
15:00 HS: AT. JUAN PUJOL VS ROBINSON. 
16:00 HS: PARQUE I. VS. VILLA FEDULLO. 
17:00 HS: FLORIDA VS SAN LORENZO. 
18:00 HS: DEF. BELGRANO VS. SAN RAMÓN SUR. 

RESERVA. 
19:00 HS: AT. LIBERTAD VS. ROBINSON. 
21:00 HS: DEF . BELGRANO VS. PROGRESISTAS. 

SÁBADO 11/10/2025 
CANCHA S. W. ROBINSON. 
SUB 11. 
9:00 HS: AT. LIBERTAD VS. VILLA FEDULLO. 
10:00 HS: DEF. BELGRANO VS. FLORIDA. 
11:00 HS: JUAN PUJOL VS PARQUE I. RECESO 

SUB 11. 
15:30 HS: ROBINSON VS SAN LORENZO. 

SUB 13. 
16:30 HS: DEF. BELGRANO VS SAN RAMÓN SUR. 

SUB 17. 
17:30 HS: JUVENTUD VS SAN RAMÓN SUR. 
19:00 HS: ROBINSON VS PROGRESISTAS. 
20:30 HS: PARQUE I. VS. SAN LORENZO 

CANCHA SAN LORENZO. 
FEMENINO PROVINCIAL. 
22:00 HS: SAN LORENZO VS. COMUNICACIONES. 

DOMINGO 12/10/2025. 
CANCHA JUAN PUJOL. 
PRIMER FINAL PRIMERA DIVISIÓN. 
16:30 HS: JUAN PUJOL VS SAN LORENZO.

INVITA Y AUSPICIA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
