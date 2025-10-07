LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

CANCHA SAN LORENZO.
SUB 12.
15:00 HS: AT. JUAN PUJOL VS ROBINSON.
16:00 HS: PARQUE I. VS. VILLA FEDULLO.
17:00 HS: FLORIDA VS SAN LORENZO.
18:00 HS: DEF. BELGRANO VS. SAN RAMÓN SUR.
RESERVA.
19:00 HS: AT. LIBERTAD VS. ROBINSON.
21:00 HS: DEF . BELGRANO VS. PROGRESISTAS.
SÁBADO 11/10/2025
CANCHA S. W. ROBINSON.
SUB 11.
9:00 HS: AT. LIBERTAD VS. VILLA FEDULLO.
10:00 HS: DEF. BELGRANO VS. FLORIDA.
11:00 HS: JUAN PUJOL VS PARQUE I. RECESO
SUB 11.
15:30 HS: ROBINSON VS SAN LORENZO.
SUB 13.
16:30 HS: DEF. BELGRANO VS SAN RAMÓN SUR.
SUB 17.
17:30 HS: JUVENTUD VS SAN RAMÓN SUR.
19:00 HS: ROBINSON VS PROGRESISTAS.
20:30 HS: PARQUE I. VS. SAN LORENZO
CANCHA SAN LORENZO.
FEMENINO PROVINCIAL.
22:00 HS: SAN LORENZO VS. COMUNICACIONES.
DOMINGO 12/10/2025.
CANCHA JUAN PUJOL.
PRIMER FINAL PRIMERA DIVISIÓN.
16:30 HS: JUAN PUJOL VS SAN LORENZO.
