30 de abril de 2026

FALLECIMIENTO

Aviso de fallecimiento:
Romero, Julio Rubén
Velatorio en la Sala "A" Juan Pujol 660.
Sus restos serán inhumados en Cementerio de la misericordia el día 30/04/2026 a las 11:00hs.
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.




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