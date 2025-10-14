14 de octubre de 2025

LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

VIERNES 17/10/2025
CANCHA SAN LORENZO
SUB 15
SEMIFINALES
20:00 HS: SAN LORENZO VS. BELGRANO
21:30 HS: ROBINSON VS PARQUE I.

SÁBADO 18/10/2025.
CANCHA S.W. ROBINSON
SUB 11.
10:00 HS : JUAN PUJOL VS. FLORIDA.
11:00 HS: AT. LIBERTAD VS SAN LORENZO.
RECESO.
16:00 HS: VILLA FEDULLO VS PARQUE.
17:00 HS: DEF. BELGRANO VS ROBINSON.
SUB 13.
18:00 HS: PARQUE I. VS. ROBINSON (R ).
19:00 HS: ROBINSON ( A) VS SAN LORENZO (N )
RESERVA.
20:00 HS: PARQUE I. VS. ROBINSON.
21:30 HS: DEF. BELGRANO VS JUVENTUD.

DOMINGO 19/10/2025
CANCHA SAN LORENZO.
PRIMERA DIVISIÓN.
FINAL.
16:00 HS: SAN LORENZO VS JUAN PUJOL.

