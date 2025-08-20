El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez – ubicado en la intersección de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “DUARTE JOIL S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 14322/24, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. DUARTE JOIL, D.N.I N°5.706.834, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa : “DUARTE JOIL S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 14322/24 en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 63 de fecha 04 de Febrero de 2025, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don JOIL DUARTE, M.I. Nº 5.706.834; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab - intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicarán por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan”. Notifíquese.- Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio- Juez Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.-
Monte Caseros, Corrientes, 07 de Febrero del 2025.-
Dra. MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Mte. Caseros - Ctes.
