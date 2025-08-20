Valdés cumplirá una intensa agenda en Sauce, Cazadores Correntinos y Curuzú Cuatiá
El gobernador Gustavo Valdés llevará adelante este miércoles 20 una nutrida agenda de actividades oficiales en las localidades de Sauce, Cazadores Correntinos y Curuzú Cuatiá, donde inaugurará obras de infraestructura, entregará notebooks del programa “Incluir Futuro” y acompañará a emprendedores con apoyos productivos.
La jornada comenzará en Sauce, con la inauguración de 42 cuadras de repavimentación a las 11.30 horas, en la intersección de Belgrano y Sarmiento, obra que mejorará la transitabilidad urbana y la calidad de vida de los vecinos.
Posteriormente, el Mandatario se trasladará a Cazadores Correntinos, donde a las 15.15 horas encabezará la inauguración de la pavimentación del acceso, en la Ruta N° 126, una obra estratégica para la conectividad de la localidad.
Más tarde, Valdés arribará a Curuzú Cuatiá, donde a las 16.00 horas inaugurará la repavimentación del acceso Oeste, en Berón de Astrada y Tarragó Ross.
La agenda continuará a las 16.30, con la entrega de notebooks del programa “Incluir Futuro” en el Club San Martín, destinada a fortalecer la inclusión digital en los jóvenes estudiantes.
Luego, a las 18.00 horas, habilitará la nueva cancha de parquet del Club “Curuzú Cuatiá”, en un acto que incluirá además la entrega de microcréditos para emprendedores, en calle Berón de Astrada, entre Rodríguez Peña y Duarte Ardoy.
Seguidamente, a las 18.30 horas, realizará la entrega de bienes de capital del programa “Emprendedores Somos Todos”, en el Club Belgrano, apoyando a pequeños productores y comerciantes locales.
Finalmente, a las 19.30 horas, Valdés encabezará la reapertura oficial del Teatro “Cervantes”, en Rivadavia 738, una obra emblemática para la vida cultural de Curuzú Cuatiá y de toda la región.
