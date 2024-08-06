PROGRAMACION DE PARTIDOS DE LA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

PROGRAMACION DE PARTIDOS
CANCHA: ROBINSON
DIA CATEGORIA HORA PARTIDO
9/8 RESERVA 20.00 hs S. RAMON – AT. LIBERTAD
1a.DIV. 22.00 hs A.J PUJOL – DEP. LIBERTAD
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10/8 SUB 12 9.00 hs D. BELGRANO – S. LORENZO N.
10.00 hs PARQUE IND. - ROBINSON RO.
11.00 hs S. LORENZO AM. – S. RAMON S.
12.00 hs AT. LIBERTAD – ROBINSON AM.
SUB 15 13.00 hs ROBINSON – JUVENTUD
14.30 hs S. RAMON S. – DEP. LIBERTAD
16.00 hs FLORIDA – PARQUE IND.
17.30 hs. S. LORENZO – V. FEDULLO
RESERVA 19.00 hs PARQUE IND. – JUVENTUD U.
1a.DIV. 21.00 hs AT. LIBERTAD – S. RAMON S.
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11/8 1a.DIV. 11.00 hs FLORIDA – PROGRESISTAS
13.00 hs V. FEDULLO – D. BELGRANO
15.00 hs PARQUE IND. – S. LORENZO
17.00 hs ROBINSON – JUVENTUD U.
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AUSPICIA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
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