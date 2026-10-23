CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS
ORDEN DEL DÍA
22 DE OCTUBRE DE 2026
Izamiento del Pabellón Nacional (Retamal, Pablo Nicolás)
1. Lectura del acta de la sesión anterior.
2. Lectura de Nota del Departamento de Ceremonial y Protocolo.
3. Lectura de la Declaración nº 12/26 sobre Reconocimiento a la Banda Militar Humaitá y a su Director, Capitán Maestro de Banda Luis Esteban Vázquez.
4. Entrega de la Declaración nº 12/26 a la Banda Militar Humaitá.
5. Entrega de la Declaración nº 12/26 al Capitán Maestro de Banda Luis Esteban Vázquez.
6. NOTAS VARIAS:
• De Fundación Jóvenes del Futuro sobre invitación a la exposición anual de trabajos prácticos.
7. NOTAS del D.E:
8. DESPACHOS DE COMISIONES:
9. PROYECTOS INGRESADOS:
• De Declaración: sobre Declarar de Interés Municipal la Expo- Contable 2.026 Organizada por el Instituto Superior Demetrio Atamañuk I-20.
• De Resolución: Sobre solicitar al D.E Informe y Balance Económico del Carnaval 2.026.
• De Ordenanza: sobre creación del gabinete municipal de atención integral para para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y necesidades terapéuticas.
• De Ordenanza: sobre difusión del patrimonio cultural e histórico de Monte Caseros. Investigación compilada por el Sr. Hugo Quiróz.
10. Arrío Pabellón Nacional. (Retamal, Pablo Nicolás)
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