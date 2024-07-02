LIGA CASEREÑA DE FUTBOL "GENERAL SAN MARTIN"

SABADO 06-07-2024
CANCHA SAN LORENZO
SUB 13
13 HORAS SAN LORENZO "A" VS JUAN PUJOL
14 HORAS PARQUE INDEPENDENCIA VS FLORIDA
15 HORAS ROBINSON VS SAN LORENZO "A"
SUB 17
16 HORAS BELGRANO VS JUAN PUJOL
18 HORAS PARQUE INDEPENDENCIA VS SAN LORENZO
20 HORAS FLORIDA VS SAN RAMON SUR
RESERVA
22 HORAS ROBINSON VS ATLETICO LIBERTAD
DOMINGO 07-07-2024
CANCHA SAMUEL W. ROBINSON
PRIMERA DIVISION
11 HORAS SAN RAMON SUR VS PROGRESISTAS
13 HORAS JUAN PUJOL VS BELGRANO
15 HORAS ATLETICO LIBERTAD VS JUVENTUD
17 HORAS ROBINSON VS FLORIDA
MARTES 09-07-2024
CANCHA SAMUEL W. ROBINSON
RESERVA
14 HORAS SAN LORENZO VS BELGRANO
15:40 HORAS PROGRESISTAS VS PARQUE INDEPENDENCIA
17:20 HORAS JUAN PUJOL VS JUVENTUD
19:50 HORAS FLORIDA VS VILLA FEDULLO
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