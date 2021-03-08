¿POR QUÉ EL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES HABLAMOS DE UNA CONMEMORACIÓN Y NO DE UNA CELEBRACIÓN?
8 DE MARZO DE 1908, 129 OBRERAS TEXTILES FUERON QUEMADAS VIVAS EN LA FÁBRICA DE COTTON (NEW YORK) EN UN INCENDIO PROVOCADO POR SU EMPLEADOR, RECLAMABAN JORNADAS DE 8 HORAS, QUE NO SE TRABAJARA LOS DOMINGOS E IGUAL SALARIO POR IGUAL TAREA.
CONMEMORANDO ESE HECHO EN 1910, EN LA 2da. CONFERENCIA DE MUJERES SOCIALISTAS CLARA ZETKIN PROPUSO EL 8 DE MARZO COMO DÍA INTERNACIONAL PARA REIVINDICAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, ES UN DÍA PARA RECONOCER LAS DESIGUALDADES QUE ENFRENTAN LAS MUJERES EN LAS ESFERAS ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL Y CULTURAL.
TAMBIÉN ES UNA FECHA PARA RECONOCER A LAS MUJERES, SUS APORTES A LA VIDA ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICA.
"NO ES UNA CELEBRACIÓN" PUESTO QUE SURGE DE UN CRÍMEN: EL ASESINATO DE LAS OBRERAS DE UNA FÁBRICA TEXTIL, QUIENES EXIGÍAN DERECHOS LABORALES MEDIANTE UNA HUELGA PACÍFICA (NEW YORK 1908).
NO BANALICEMOS EL VERDADERO SENTIDO DE ESTA CONMEMORACIÓN QUE ES: "EL ACCESO Y EJERCICIO PLENO DE LAS MUJERES A TODOS LOS DERECHOS, A LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y FEMICIDIOS"
Fuente www.facebook.com/Municipalidad-de-Colonia-Libertad
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