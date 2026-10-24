Los sueldos de octubre se abonarán a partir del lunes 26
El pago se extiende hasta el viernes 30. Alcanza a los trabajadores activos, también a jubilados y pensionados de la administración pública provincial.
El cronograma de pago de haberes de la administración pública provincial de Corrientes comienza este lunes 26, día que percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible desde el sábado 24, desde los cajeros automáticos del Banco de Corrientes y medios electrónicos.
El martes 27, cobrarán aquellos agentes con DNI terminados en 2 y 3. El miércoles 28, documentos finalizados en 4 y 5; el jueves 29, 6 y 7.
El cronograma de pago termina el viernes 30, día que cobrarán los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.
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