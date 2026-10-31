El Gobernador acompañó los 145 años de Sauce y destacó las obras que impulsan su desarrollo
Juan Pablo Valdés acompañó las celebraciones y destacó las inversiones provinciales en rutas, energía y conectividad. Además, remarcó la importancia de fortalecer la producción y generar empleo privado.
El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este martes el acto por el 145° aniversario fundacional de Sauce, donde destacó las inversiones que lleva adelante la Provincia en infraestructura vial, energética y conectividad digital.
Durante su discurso, el mandatario puso el acento en la necesidad de sostener las inversiones estratégicas y fortalecer la producción local para generar empleo y nuevas oportunidades.
En materia de infraestructura vial, Valdés remarcó la importancia de continuar con la repavimentación de la Ruta Provincial 126, una vía clave para los vecinos y los sectores productivos. Asimismo, informó que se encuentra en marcha el proyecto ejecutivo para mejorar la Ruta Provincial 23, en el tramo Sauce-Guayquiraró, con el objetivo de fortalecer la conexión con Entre Ríos.
El gobernador también destacó las obras destinadas a ampliar la infraestructura energética y mejorar el acceso a internet. En ese sentido, señaló que la finalización del Anillo Sur de conectividad permite que Sauce cuente con un servicio de internet de mayor velocidad y mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades.
Al referirse al potencial económico de la localidad, Valdés destacó, “tenemos aquí en Sauce las mejores tierras de Corrientes y, en esta corriente productiva que nosotros tanto queremos, tenemos que seguir apostando a las inversiones que sean determinantes”, sostuvo.
Sauce celebró 145 años de historia
Por su parte, el intendente Carlos Romano destacó el valor histórico de la fecha y el aporte de las generaciones que construyeron la identidad de la comunidad.
“Estamos celebrando 145 años de historia, recordando a hombres y mujeres que habitaron y forjaron esta comunidad”, expresó. Además, agradeció la presencia del gobernador y valoró el acompañamiento de la Provincia, al considerar que representa la cercanía del Gobierno con los vecinos.
El jefe comunal hizo hincapié en las obras viales que se ejecutan y proyectan para la localidad, especialmente la continuidad de la repavimentación de la Ruta Provincial 126, el mejoramiento de los caminos rurales y los avances para intervenir la Ruta Provincial 23.
Ceremonia y desfile cívico-militar
Las actividades conmemorativas comenzaron pasadas las 11 en la plaza San Martín. La ceremonia incluyó el ingreso de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Sauce, la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Militar “Fuerte Sancti Spiritus” de Mercedes, el Himno a Sauce y una invocación religiosa a cargo del párroco José Ortiz.
Participaron del acto los ministros de secretaria general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli; de Desarrollo Social, José Irigoyen; de Hacienda, Héctor Grachot; y de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard. La jornada concluyó con el tradicional desfile cívico-militar sobre la plaza principal, del que participaron instituciones educativas, organizaciones locales, agrupaciones y fuerzas de seguridad.
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