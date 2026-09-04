EDICTO “CARATULA RECTIFICADA: "PAULETE, LEONOR DORA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 3199/2012

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez – ubicado en la intersección de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “CARATULA RECTIFICADA: "PAULETE, LEONOR DORA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 3199/2012, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. LEONOR DORA PAULETE, M.I. Nº 4.819.526, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “CARATULA RECTIFICADA: "PAULETE, LEONOR DORA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 3199/2012, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 2348 de fecha 20 de Mayo de 2025, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña LEONOR DORA PAULETE, M.I. Nº 4.819.526 resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan…. Notif.--Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio, Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.-
4 de septiembre de 2026
EDICTO “CARATULA RECTIFICADA: "PAULETE, LEONOR DORA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 3199/2012
El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez – ubicado en la intersección de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “CARATULA RECTIFICADA: "PAULETE, LEONOR DORA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 3199/2012, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. LEONOR DORA PAULETE, M.I. Nº 4.819.526, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “CARATULA RECTIFICADA: "PAULETE, LEONOR DORA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 3199/2012, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 2348 de fecha 20 de Mayo de 2025, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña LEONOR DORA PAULETE, M.I. Nº 4.819.526 resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan…. Notif.--Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio, Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.-
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