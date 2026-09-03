3 de septiembre de 2026

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

03 DE SETIEMBRE DE 2026

ORDEN DEL DIA

Izamiento del Pabellón Nacional (Bentancourt, Marcos Antonio).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         De vecinos del Barrio Belgrano sobre terraplén de contención.

·         De vecinos de Barrio Aviación sobre solicitud de Declaración de Interés la función del Merendero “La negrita”.

 

3.    NOTAS del D.E:

 

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·         De legislación y Hacienda: Proyecto de Ordenanza sobre incremento del monto de becas Universitarias y terciarias.

 

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De Ordenanza: sobre Programa Municipal de Recolección, encapsulamiento y reutilización de pilas y baterías.

·         De Resolución: Sobre Pedido de Informe al Director del Hospital Samuel W. Robinson sobre situación laboral de trabajadores que prestan servicios de seguridad limpieza y cocina en el Hospital.

·         De Declaración: sobre perdida de fuentes laborales en la Empresa Musimundo.

·         De Declaración: sobre Declarar de Interés la conferencia de Derecho ambiental organizada por el Rotary Club.

·         De Declaración: sobre Declarar de Interés la señalización torre de la Cachuera.

·         De Declaración: sobre Declarar de Interés el Programa Federal “ver para ser libres”.

·         De Ordenanza: sobre autorización de obra de edificación en Av. Costanera.   

·         De Ordenanza: sobre Creación Banca del vecino.

·         De Ordenanza: sobre puesta en valor área de histórica del cementerio.

·         De Ordenanza: sobre corredor prioritario de emergencia para la salida de bomberos.

·         De Resolución: sobre pedido de informe sobre estado actual del cementerio municipal.

6.    Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Bentancourt, Marcos Antonio).  


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