CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS
03 DE SETIEMBRE DE 2026
ORDEN DEL DIA
Izamiento
del Pabellón Nacional (Bentancourt, Marcos Antonio).
1.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
De vecinos del
Barrio Belgrano sobre terraplén de contención.
·
De vecinos de
Barrio Aviación sobre solicitud de Declaración de Interés la función del
Merendero “La negrita”.
3.
NOTAS del
D.E:
4.
DESPACHOS DE COMISIONES:
·
De legislación y
Hacienda: Proyecto de Ordenanza sobre incremento del monto de becas
Universitarias y terciarias.
5.
PROYECTOS INGRESADOS:
·
De Ordenanza:
sobre Programa Municipal de Recolección, encapsulamiento y reutilización de
pilas y baterías.
·
De Resolución: Sobre
Pedido de Informe al Director del Hospital Samuel W. Robinson sobre situación
laboral de trabajadores que prestan servicios de seguridad limpieza y cocina en
el Hospital.
·
De Declaración: sobre
perdida de fuentes laborales en la Empresa Musimundo.
·
De Declaración:
sobre Declarar de Interés la conferencia de Derecho ambiental organizada por el
Rotary Club.
·
De Declaración:
sobre Declarar de Interés la señalización torre de la Cachuera.
·
De Declaración:
sobre Declarar de Interés el Programa Federal “ver para ser libres”.
·
De Ordenanza:
sobre autorización de obra de edificación en Av. Costanera.
·
De Ordenanza:
sobre Creación Banca del vecino.
·
De Ordenanza:
sobre puesta en valor área de histórica del cementerio.
·
De Ordenanza:
sobre corredor prioritario de emergencia para la salida de bomberos.
·
De Resolución:
sobre pedido de informe sobre estado actual del cementerio municipal.
6.
Arrío Pabellón Nacional.
(Concejal Bentancourt, Marcos Antonio).
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