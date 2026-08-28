Valdés encendió el fogón que dio inicio al Festival Internacional del Guiso
El tradicional encuentro gastronómico reunió a vecinos, visitantes y participantes de distintos lugares en el Parque de Turismo Municipal. La celebración puso en escena la identidad, la cultura y el potencial turístico de Paso de los Libres.
Durante su discurso, Valdés valoró la invitación del intendente municipal Agustín Faraldo y recordó que siempre había querido conocer la tradicional Fiesta del Guiso. "Ahora me toca venir como gobernador a acompañarte a vos Agustín y a toda la hermosa ciudad de Paso de los Libres", expresó, al tiempo que aseguró que continuará trabajando cerca de la comunidad durante los próximos años.
En ese sentido, sostuvo que el Gobierno de Corrientes busca estar presente en cada localidad, independientemente de su tamaño o cantidad de habitantes. "Estar siempre cerca no es solamente un lema para nosotros, sino que es una manera de vivir la gestión", afirmó.
Valdés también se refirió al significado que tiene el guiso para las familias y las distintas generaciones, al señalar que se trata de una comida que "transporta" al hogar, a la época de estudiante y a distintas anécdotas personales. Además, destacó el tradicional encendido del fogón como el punto de partida de la competencia y deseó éxito a todos los participantes, resaltando especialmente el acompañamiento del público.
Por su parte, el intendente Agustín Faraldo destacó que Paso de los Libres es pionera en la organización de este evento y celebró el crecimiento alcanzado a lo largo de sus 28 ediciones. Asimismo, agradeció especialmente la presencia del gobernador, al señalar que es la primera vez que un mandatario provincial participa de la apertura oficial del festival. "Vamos a aprovechar para enchamigarnos", expresó al invitar a vecinos y visitantes a disfrutar de las tres jornadas.
El director de Cultura municipal, Omar Cardozo, dio la bienvenida a los visitantes y agradeció a los equipos de cocina y a los trabajadores municipales que hicieron posible la realización de la fiesta.
Entre los participantes, Roberto Ratti, presente desde la primera edición, destacó su pasión por la competencia y recordó que obtuvo un segundo puesto en 2024, además de otros reconocimientos.
La jornada inaugural contó con la bendición del sacerdote Jorge Espíndola y la presentación del Taragüí Danza Ballet Municipal. Además, mediante la Declaración 246/26, la Cámara de Diputados de Corrientes declaró de interés provincial el Festival Internacional del Guiso. Finalmente, el gobernador Juan Pablo Valdés encendió el fogón que marcó oficialmente el inicio de la competencia, acompañado por el intendente Agustín Faraldo, ministros, funcionarios y autoridades provinciales y municipales.
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