26 de agosto de 2026

EDICTO “OBREGON, DIEGO CEFERINO Y FLORES, ISABEL S/ SUCESORIOS” Expte. Nº MXP 15580/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Zamudio, Julio Osvaldo, ubicado en calle Pellegrini y Vicente Mendieta de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes; correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903, en las actuaciones “OBREGON, DIEGO CEFERINO Y FLORES, ISABEL S/ SUCESORIOS” Expte. Nº MXP 15580/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. OBREGON, DIEGO CEFERINO DNI Nº 5.706.646  la Sra. FLORES, ISABEL  L.C. Nº 9.975.749, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto  con el título que invocan, en la causa: “OBREGON, DIEGO CEFERINO Y FLORES, ISABEL S/ SUCESORIOS” Expte. Nº MXP 15580/26 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la  resolución  Nº3272 de fecha 07 de julio de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: …Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese.- FDO. JULIO O. ZAMUDIO JUEZ.J.C.C. y L. MONTE CASEROS.

Monte Caseros, Ctes., 28 de julio de 2026



                                          Firmado digitalmente por

                                                        VALLEJOS NAOMI ROSA

                                                        Secretaria

                                                        Juzgado Civil, Comercial y Laboral

                                                        Monte Caseros - Ctes.

                                                        Fecha: 2026 - 07 - 28

                                                        Hora: 12:33:45

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