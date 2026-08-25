EDICTO “OBREGON, DIEGO CEFERINO Y FLORES, ISABEL S/ SUCESORIOS” Expte. Nº MXP 15580/26

El Juzgado Civil,
Comercial y Laboral a
cargo del Dr. Zamudio, Julio Osvaldo, ubicado en
calle Pellegrini y Vicente Mendieta de la ciudad de Monte Caseros,
Corrientes; correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903, en
las actuaciones “OBREGON, DIEGO CEFERINO Y FLORES, ISABEL S/ SUCESORIOS”
Expte. Nº MXP 15580/26, cita y emplaza a
herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con
derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. OBREGON, DIEGO CEFERINO DNI Nº 5.706.646 la Sra.
FLORES, ISABEL L.C. Nº 9.975.749,
para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso
sucesorio declarado abierto con el
título que invocan, en la causa:
“OBREGON, DIEGO CEFERINO Y FLORES, ISABEL S/ SUCESORIOS” Expte. Nº MXP
15580/26 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en
la resolución Nº3272 de fecha 07 de julio de 2026, la cual
en su parte pertinente, dice: …Publíquense los edictos pertinentes,
conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios,
albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el
Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el
lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados
desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso
deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese.- FDO. JULIO O. ZAMUDIO
JUEZ.J.C.C. y L. MONTE CASEROS.
Monte
Caseros, Ctes., 28 de julio de 2026
Firmado digitalmente por
VALLEJOS NAOMI ROSA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 07 - 28
Hora: 12:33:45
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