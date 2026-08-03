EDICTO "INSAURRALDE NIEVES C/ MENDEZ LIBERATA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA" expte MXP 14260/24

El Juzgado Civil, Comercial Y
Laboral a cargo del DR. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Secretaria de la Dra. MARIA
HAYDEE RABELLA, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de
Monte Caseros, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono 03775- 427903, en las actuaciones "INSAURRALDE
NIEVES C/ MENDEZ LIBERATA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA" expte MXP
14260/24 cita y emplaza por el término de CINCO (5)
DÍAS a Liberato Méndez; Eusebia Méndez de Ledezma; Andrea Arrieta de Sánchez
y/o todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble ubicado en la localidad de Monte Caseros, Corrientes,
el inmueble ubicado en planta rural de esta Cuidad, en Paraje Tacuabe,
identificado en la mensura 1332-R como lote número 2, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble Protocolo
de Dominio del Departamento de Monte Caseros bajo folio 2343, tomo 59, año 1942
e individualizado en la Dirección
de Catastro bajo Adrema O1-3245-2, con las siguientes medidas que mide setenta y dos metros con
treinta y cinco centímetros (72,35 m) de frente por igual contrafrente, ciento
treinta y nueve metros con cuarenta centímetros (139,40m) de fondo por igual
contrafondo, lo que conforma una superficie total de UNA HECTAREA CERO AREAS,
SESENTA Y SIETE CENTIAREAS CINCO MIL VEINTICINCO CENTIMETROS CUADRADOS (1H.
00A. 67CA. 5025CM2, todo conforme al Plano
de Mensura Nº 6321-R a presentarse en
la causa: actuaciones "INSAURRALDE NIEVES C/ MENDEZ LIBERATA Y
OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA" expte MXP 14260/24 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en resolución N° 2645 Monte Caseros, 09 de junio de
2026, cuya parte pertinente se transcribe: “… dispónese
la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un periódico de
circulación en esta ciudad, durante dos días, emplazando al nombrado y/o sus
herederos y/o sucesores y/o a quien o quienes se consideren con derechos al
dominio del inmueble; para que dentro de cinco días comparezcan a tomar la
intervención que le corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de
designar al Señor Defensor Oficial de Ausentes para que los represente en él…”
Monte Caseros, Corrientes, 30 de Junio de 2026.-
Firmado digitalmente por
RABELLA MARIA HAYDEE
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 06 -30
Hora: 10:14:46 AM
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