En Corrientes una multitud acompañó el desfile por los 210 años de la independencia
La celebración de la fecha patria del 9 de Julio reunió a más de 20.000 personas que tiñeron las calles de celeste y blanco. Ante ese marco, el mandatario provincial, Juan Pablo Valdés destacó que "la comunidad celebró la paz que vive Corrientes y la Argentina".
La costanera correntina se transformó en el escenario de una fiesta cívico-militar multitudinaria que coparon la avenida costera para conmemorar el 210° aniversario de la independencia argentina, en una jornada que quedará grabada en la memoria de los correntinos.
Desde temprano, el marco de gente fue imponente. Con el mate como infaltable compañero de ronda, generaciones enteras se mezclaron entre banderas y celeste y blanco: niños subidos a los hombros de sus padres, abuelos que no quisieron perderse el homenaje y hasta mascotas engalanadas con los colores nacionales. Cada esquina de la costanera se pintó de argentina.
En dicho marco, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó la masiva participación de la comunidad en el desfile por el Día de la Independencia y señaló que la convocatoria refleja el compromiso de los correntinos con los valores patrios, "cuando uno ve el acompañamiento que tuvimos hoy, cómo la gente se acercó masivamente a celebrar este Día de la Independencia, entiende que la Argentina empieza a sentir cada día más los valores de construir una República con más oportunidades, con esperanza y soñando un futuro mejor para todos los argentinos".
El mandatario provincial agradeció el compromiso de las instituciones educativas, las familias y las fuerzas de seguridad que participaron de la jornada, y remarcó que el éxito del desfile fue producto del trabajo conjunto. En ese sentido, expresó un cálido agradecimiento al personal docente, padres, alumnos y diferentes entidades presentes.
Asimismo, consideró que el principal mensaje que dejó la conmemoración fue el de la unidad ya que "estuvimos todos juntos" donde además "la comunidad celebró la paz que vive Corrientes y la Argentina, una paz que no se negocia, y de a poco empezamos a trabajar para volver a estar unidos como pueblo, pensando en una mejor Argentina".
Voces presentes
En tanto, Nelson Martemucci, docente del Instituto Nuevo Horizonte dijo: "para nosotros, el 9 de Julio representa una fecha muy importante" porque "simboliza la libertad y la independencia de la Argentina".
Asimismo, Oriana Campagner, una vecina manifesto su alegria "vinimos en familia al desfile, que es una tradición muy emotiva". Por su parte, Adrián Marín, docente de una institución de educación especial (IPEC) dijo que "para los chicos significa mucha emoción participar" ya que "sienten el amor por nuestra bandera".
Inicio del desfile
Así, el desfile cívico-militar avanzó con la solemnidad y el brillo que la fecha exige con el despliegue de una bandera argentina de 500 metros portada por estudiantes de colegios secundarios que fueron parte del total de 4.300 estudiantes de 46 instituciones educativas que dijeron presente en la fecha donde también, se sumaron integrantes de los Ángeles del Puente, personal municipal, fuerzas públicas, entidades civiles y representantes militares, con un total cercano a las 5.700 personas.
Las tropas, de punta en blanco, marcharon con un orden que arrancó aplausos espontáneos del público. Y cuando pasaron los tanques de guerra, el asombro fue general: los más chicos los siguieron con la mirada, boquiabiertos, señalando cada vehículo como si fuera la primera vez que la historia se les hacía tangible.
Ningún desfile por la independencia estaría completo sin la presencia del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", el cuerpo militar más antiguo de la Argentina. Fundado en 1806 para defender a Buenos Aires de las invasiones inglesas y comandado en sus orígenes por Cornelio de Saavedra, el regimiento le aportó al encuentro un peso simbólico único: ver desfilar a esa unidad es, de algún modo, ver pasar más de dos siglos de historia nacional.
También marcharon los Cazadores Correntinos, que sumaron identidad regional a la ceremonia. Completaron el desfile las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, en una demostración conjunta que reflejó el trabajo articulado entre las distintas fuerzas del país.
El helicóptero que hizo estallar a la multitud
El punto más alto de la emoción llegó desde el cielo. Cuando un helicóptero sobrevoló la zona a baja altura, la multitud estalló en aplausos y gritos. El viento de las hélices levantó una lluvia de papelitos que quedó flotando sobre la costanera, en una imagen que resumió el clima de fiesta: chicos con las manos en alto tratando de atraparlos, banderas que se agitaban con más fuerza y un aplauso cerrado que acompañó cada pasada de la aeronave. Fue, para muchos, el momento más eufórico del desfile.
Una fiesta a cielo abierto
El clima acompañó como pocas veces: un sol radiante bañó la Costanera y el río Paraná se convirtió en un telón de fondo perfecto para la jornada. Entre el sonido de las bandas militares, el paso firme de las tropas y el murmullo emocionado del público, Corrientes vivió su Día de la Independencia a lo grande, con una participación popular que confirmó, una vez más, el arraigo del sentimiento patrio en la provincia.
Participantes del desfile
El desfile de tropas a pie estuvo encabezado por el jefe de Tropas y continuó con las banderas de Guerra y fracciones de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y de la Armada Argentina (ARA). Posteriormente desfilaron efectivos del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", del Regimiento de Artillería 1 "Brigadier General Tomás de Iriarte", del Comando de la 1.ª División de Ejército, del Batallón de Ingenieros de Monte 12, del Batallón de Ingenieros Anfibios 121, del Batallón de Comunicaciones 121 y de la Base de Apoyo Logístico Resistencia, acompañados por sus banderas de Guerra, estandartes y bandas militares, según correspondía.
También fueron parte los Bomberos Voluntarios y la Banda de la Policía de Corrientes. A su vez, el parque automotor de la Policía de Corrientes también formaron parte en esta oportunidad junto a los grupos y divisiones y Bomberos con sus brigadas, entre otros.
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